UEFA'dan Türkiye ve İtalya'ya müjde: Başvuru kabul edildi

EURO 2032 için Türkiye ve İtalya'nın teklifi kabul edildi
UEFA'nın 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahipleri için kararı belli oldu.
DHA'nın haberine göre turnuvayı düzenlemek için ortak başvuru yapan Türkiye ve İtalya'nın teklifinin kabul edildi.
TFF ve Büyükekşi ne demişti?
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan daha önce yapılan açıklamada, "TFF ile İtalya Futbol Federasyonu, yapılan görüşme ve değerlendirmelerin ardından EURO 2032'yi beraber düzenlemek için UEFA'ya ortak başvuru yapma kararı almıştır." ifadeleri yer almıştı.
Mehmet Büyükekşi ise yaptığı açıklamada şunları söylemişti:
Bu adaylık başvurusu 10 Ekim'de neticelenecek. 2028 adaylığı için karşımızda Birleşik Krallık, 2032 için ise İtalya var. İtalya Futbol Federasyonu ile müzakere yaptık ve ayrı ayrı adaylık başvurusu yapmak yerine UEFA'ya birlikte başvuru yapma kararı aldık. UEFA bu çalışmamızı kabul ederse başka bir rakibimiz yok. Bu başvurunun Avrupa ve Türk futbolu için çok önemli olacağına inanıyorum. Türkiye için bir milat olacak. 2028 adaylık sürecinden vazgeçme gibi bir düşüncemiz yok. UEFA, EURO 2032 ortak adaylık başvurumuzu kabul ederse EURO 2028'den çekileceğiz.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış