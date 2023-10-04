UEFA'dan Türkiye ve İtalya'ya müjde: Başvuru kabul edildi Avrupa futbolunun patronu UEFA, Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032 ortaklık başvurusunu kabul etti.

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EURO 2032 için Türkiye ve İtalya'nın teklifi kabul edildi

UEFA'nın 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahipleri için kararı belli oldu.

DHA'nın haberine göre turnuvayı düzenlemek için ortak başvuru yapan Türkiye ve İtalya'nın teklifinin kabul edildi.

TFF ve Büyükekşi ne demişti?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan daha önce yapılan açıklamada, "TFF ile İtalya Futbol Federasyonu, yapılan görüşme ve değerlendirmelerin ardından EURO 2032'yi beraber düzenlemek için UEFA'ya ortak başvuru yapma kararı almıştır." ifadeleri yer almıştı.

Mehmet Büyükekşi ise yaptığı açıklamada şunları söylemişti: