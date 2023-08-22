Ugandalı bakandan itiraf: Ali Koç'a yalvardım ama beni dinlemedi Uganda'nın Spordan Sorumlu Bakanı Peter Ogwang, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Afrika'da futbol akademisi projesine, ülkelerinde başlaması için yalvardığını itiraf etti.

ensonhaber.com

Fenerbahçe'nin Afrika'da futbol akademisi açacağını duyurması üzerine Uganda'dan açıklama geldi.

NBS Sport'un haberine göre, sarı-lacivertliler geleceğe yatırım ve oyuncu keşfi için Afrika'da futbol akademisi açmaya karar verirken, projenin başlangıcı için Tanzanya düşünüldü.

"Ali Koç'a yalvardım"

Uganda'nın Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Peter Ogwang ise, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u bu projeyi Uganda'da yapması için ikna etmeye çalıştığını şu sözerle anlattı:

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Tanzanya'ya futbol akademisi açacağını öğrendim. Uganda'ya açması için yalvardım ama beni dinlemedi.

Bu projeyi neden istedi?

Ogwang aynı zamanda projeyi çok istemesinin sebebinin, ülke için futbol ve spor yeteneklerinin gelişmesinde büyük rol oynayacağını düşünmesi olduğunu sözlerine ekledi.