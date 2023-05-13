Uğur Dündar'dan Altay Bayındır açıklaması: Örnek bir yurttaş

Fenerbahçe'den, takımdan ayrılacağı haberleri çıkan Altay Bayındır için yalanlama geldi.

Sarı-lacivertlilerin Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, milli file bekçisi için çıkan "gönderilecek" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu yalan haberdir. Daha geçenlerde sözleşmesini yenilediğimiz Altay Bayındır bizim çok değerli kaptanımız ve kalecimizdir. O sadece iyi bir sporcu değil, yaşının çok üstünde olgunluğa sahip, örnek bir yurttaşımızdır..."