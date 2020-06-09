Uğurcan: Beşiktaş beni beğenmedi

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, 13 yaşındayken Beşiktaş tarafından seçmelere çağrıldığını söyledi. Çakır, "Beni gönderdiler, çünkü gerçekten o dönemde yetersizdim" dedi.

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, şu anki en büyük motivasyonun şampiyonluk olduğunu ifade etti.

Trabzonspor dergisine konuşan Çakır, yıllar önce Beşiktaş tarafından denendiğini de söyledi.

"İKİ KUPAYI DA ALMAYA HAZIRIZ"

"En büyük motivasyonum şampiyonluk." diyen Uğurcan, "Şampiyonluk benim en büyük motivasyonum, kendime o hedefi belirledim ve bunun için çalışıyorum. Şampiyon olmak istiyorum! İki kupayı da almaya yakınız! Neden olmasın diyorum? Çoğu gece yatmadan öncen şampiyon olabileceğimizi düşünüyorum. Benim en büyük motivasyonum şampiyonluk, başka da bir motivsyonum yok." şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ BENİ BEĞENMEDİ"

Başarılı kaleci, "Hiç alakası olmayan bir maçta Beşiktaş'ın altyapı hocası beni izledi ve Beşiktaş için beni idmana çağırdı. Beşiktaş'ın idmanına gittim, kalecilik antrenmanı bilmiyorum bile. Beşiktaş idmanına gittim, kaleciler 13 yaşında ama bir şınav çekiyorlar, bir idman yapıyorlar... Ben sadece kalede top kurtarmayı biliyordum, Beşiktaş idmanına gidince de o farkı anladım; daha genç yaşta büyük kulüplerin altyapısında eğitim görebilseydim şu andan daha iyi olabilirdim. 13 yaşında beni Beşiktaş'a çağırdılar, antrenmana çıktım; tabii 1-2 antrenman sonra beni gönderdiler, çünkü gerçekten o dönemde yetersizdim." ifadelerini kullandı.