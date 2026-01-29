Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi performansıyla dikkat çekti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray'ın sezon başında Trabzonspor'dan transfer ettiği 29 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki performansıyla öne çıkıyor.

Uğurcan Çakır, lig etabında toplam 698 dakika sahada kalarak maç başına ortalama 87,25 dakika forma giydi.

Bu süre zarfında maç başına ortalama 0,63 kilometre mesafe kat ederken, kısa sprintlerde ulaştığı 21,85 km/s hızla kalede etkili bir hareketlilik sergiledi.

8 HAFTADA 23 KRİTİK KURTARIŞ YAPTI

Birçok parametrede yüksek yüzdelere sahip olan Uğurcan, 8 haftalık süreçte toplam 23 kritik kurtarış gerçekleştirdi.

Kalesinde 11 gol görmesine rağmen, Liverpool ve Ajax maçlarında kalesini gole kapatmayı başardı.

Penaltı kurtaran 10 kaleciden biri olan milli file bekçisi, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4 kez gecenin en iyi kurtarışlarının olduğu listeye girerek (Liverpool 2’nci hafta, Monaco 6’ncı hafta, Atletico Madrid 7’nci hafta ve Manchester City 8’inci hafta) adından söz ettirdi.

MİLLİ KALECİ PAS İSABETİNDE 5’İNCİ SIRADA

Uğurcan Çakır, kalecilik yeteneklerinin yanı sıra oyun kurmadaki pas başarısıyla da takımına büyük katkı sağlıyor.

UEFA verilerine göre, 8 haftalık lig etabında tüm maçlarda forma giyen kaleciler arasında %75,88 pas isabetiyle en iyi beşinci sırada yer alıyor.

314 pas denemesinden 240’ını başarılı şekilde tamamlayan Uğurcan, kısa mesafede %100 başarıyla 18 pas, orta mesafede 138 denemeden 137 pas ve uzun mesafede 158 denemeden 85 pası başarıyla sonlandırdı.

Paslarının 68’i sola, 70’i ise sağa isabet ederken, toplamda 351 kez topa sahip oldu.

OYUN KURULUMUNDA ROLÜ ETKİLİ

Hücumun üçüncü bölümüne 20, kritik oyun alanına ise 10 pas göndererek takımının oyun kurulumunda etkin rol oynadı.

Lig etabında maçların tamamında forma giyen kaleciler arasında en iyi pas yüzdelerine sahip ilk 5 kaleci şöyle:

Yann Sommer (83%)

Gregor Kobel (78,38%)

Geronimo Rulli (77,38%)

Guglielmo Vicario (76,75%)

Uğurcan Çakır (75,88%)