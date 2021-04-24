Uğurcan Çakır: Süleyman Hurma'nın bende emeği çoktur

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Karagümrük maçı sonrası Süleyman Hurma ile ilgili konuştu.

Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan Çakır, 2-0 kazandıkları Fatih Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"SÜLEYMAN HURMA AĞABEY'İ UNUTAMAM"

Uğurcan Çakır, "Karagümrük'ün çok iyi hocası, çok iyi planı var. Gerçekten tebrik ediyorum onları. İyi bir oyun oynadılar. Biz de elimize gelen fırsatları değerlendirdik. 2-0 galip gelmeyi bildik. Genç oyuncuları oynatıyorlar, iyi sistemleri var. Ben de emeği çoktur, Süleyman Hurma Ağabey'e kurduğu güzel bir takım kurdu. Süleyman Ağabey burada çalışırken, 18-19 yaşında bana çok değer verdi. Unutamam." dedi.

Mücadeleyi değerlendiren Trabzonspor'un kaptanı, "Abdullah Hoca'nın söylediklerini iyi uyguladık. Kolay gibi görünen bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.





"ŞUT BENİ ZORLADI"

Maçta kendisini en çok zorlayan şutla ilgili gelen soruya Uğurcan, "Mevlüt Ağabey'in şutu beni çok zorladı. Top orada karıştı, son anda gördüm." cevabını verdi ve konuşmasını noktaladı.