Uğurcan Çakır'ın gelecek planı

Trabzonspor'un başarılı eldiveni Uğurcan Çakır, ocak ayında takımdan ayrılma niyetinin bulunmadığını söyledi.

Trabzonspor yönetiminin sezon başında Uğurcan Çakır'ı satma konusunda planlar yaptığı, milli kaleciye ocak ayında yeni tekliflerin geleceği konuşuluyordu.

Ancak takımın ivme yakalaması, ligde lider konuma gelmesi, Uğurcan'ın devre arasında takımdan ayrılma planlarının ertelenmesine neden oldu.

"SENEYE DEVLER LİGİ'NDEYİM"

Milli kalecinin şu an için devre arasında ayrılma ihtimali yok. Uğurcan son dönemde, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Gelecek sezon Trabzonspor'la Şampiyonlar Ligi'nde oynadıktan sonra daha yüksek bir bonservis ücretine gidebilirim." diyerek hedefini değiştirdiğini belirtti. Yönetimin de zaten Uğurcan'ı devre arasında gönderme planının olmadığı gelen bilgiler arasında.

Uğurcan Çakır'ın bir kaleciye göre genç yaşta olması sıradan bir takıma düşük bonservis bedeliyle gitmesi yerine, daha büyük paralara üst klasmanda bir takıma gitmesinin hem kendisi hem Trabzonspor için çok daha iyi olacağı düşünülüyor.