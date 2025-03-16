Uğurcan Yazğılı bu sezon ligdeki ilk golünü Beşiktaş'a attı
İHA

Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederken, yeşil-beyazlıların tek golünü Uğurcan Yazğılı kaydetti.

Mücadelenin 45. dakikasında sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Uğurcan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü attı.

SAKATLIK GEÇİRDİ

Maça 11'de başlayan Uğurcan Yazğılı, sakatlığı nedeniyle yerini 60. dakikada Pedrihno'ya bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor