Ülkesine gitti! Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar açıklaması Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın çocuğunun rahatsızlığından dolayı Giovanni van Bronckhorst’tan izin alarak ülkesi Kamerun’a gittiğini açıkladı.

Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Lugano'yu konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın 1.5 saat sürdüğü belirtildi.

Kondisyon ve taktik çalışması yapılan antrenmanın ısınma koşuları ve pas çalışmalarıyla başladığı, 5'e 2 çalışmasıyla devam ettiği ve çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

ABOUBAKAR, KAMERUN'A GİTTİ

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada ise Vincent Aboubakar'ın izinli olarak ülkesine gittiği belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi: