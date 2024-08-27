Ülkesine gitti! Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar açıklaması

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Lugano'yu konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın 1.5 saat sürdüğü belirtildi.
Kondisyon ve taktik çalışması yapılan antrenmanın ısınma koşuları ve pas çalışmalarıyla başladığı, 5'e 2 çalışmasıyla devam ettiği ve çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
ABOUBAKAR, KAMERUN'A GİTTİ
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada ise Vincent Aboubakar'ın izinli olarak ülkesine gittiği belirtildi.
Açıklamada, şöyle denildi:
Futbolcumuz Vincent Aboubakar çocuğunun rahatsızlığından dolayı Teknik Direktörümüz Giovanni van Bronckhorst’tan izin alarak ülkesi Kamerun’a gitmiştir. Bundan dolayı bugün yapılan antrenmanda yer almamıştır.
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