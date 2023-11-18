Ümit Karan'dan Gheorghe Hagi itirafı! Beni hiç sevmedi Galatasaray'ın unutulmaz futbolcusu Ümit Karan, bir dönem birlikte çalıştığı Gheorghe Hagi'nin kendisini sevmediğini iddia etti.

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Süper Lig devi Galatasaray'ın unutulmaz futbolcusu Ümit Karan, bir dönem hocası olan Gheorghe Hagi'nin kendisini hiç sevmediğini söyledi.

2001 yılında sarı-kırmızılılara transfer olan Ümit Karan, 2005 yılında takımdan ayrılmıştı. O dönemki hocası olan Gheorghe Hagi ile sorun yaşadığını itiraf eden unutulmaz futbolcu yine de Hagi hayranı olduğunun da altını çizdi.

"Beni hiç sevmedi"

Hagi, futbolcu olarak bayıldığım, aşık olduğum bir insan. Beni hiç sevmedi. Sevmeme nedenlerini ben biliyorum, takım içinden bazı dolduruşlar var. "Gönderin Ümit'i, gönderin Ümit'i." Çok ısrar etti beni göndermek için.

Hagi kovuldu, geri döndü

47 yaşındaki futbol adamı, Hagi'nin kovulmasının ardından hemen takıma dönmüştü. İkinci döneminde de etkili futbol oynayan Ümit Karan, 2009 yılında Galatasaray'a veda etti.

Kariyerinde 489 maça çıkan eski futbolcu, 195 gol 49 asistle Süper Lig tarihine de damgasını vurdu.