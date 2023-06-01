Ümit Özat: Ali Koç zamanında bir tek Galatasaray'a 6-0 yenilmedik Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Ümit Özat, kaçan şampiyonluk sonrası Başkan Ali Koç'a göndermede bulundu.

Galatasaray'ın, Ankaragücü deplasmanında 4-1'lik skorla galip gelmesiyle beraber sarı-kırmızılılar ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Bu durum 2013-2014 sezonundan bu yana şampiyon olamayan Fenerbahçe taraftarını öfkelendirdi. Eleştirilerin odak noktasında ise Başkan Ali Koç var. Pek çok taraftar sosyal medya hesapları üzerinden Başkan Koç'u eleştirirken, bir gönderme de Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından sivri dilli futbol yorumcusu Ümit Özat'tan geldi.

"Kendine güven Ali Koç(!)"

Ümit Özat attığı twitte, Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ı 6 Kasım 2022'de Kadıköy'de 6-0 mağlup ettiği maça atıfta bulunarak, "Ali Koç başaramadığın tek bir şey kaldı. Galatasaray'dan 6 yemek. Son bir maç kaldı... Kendine güven... Sen bunu da başarırsın..." ifadelerini kullandı.

Bu 'iğneleyici' yoruma çok sayıda futbolsever destek mesajı attı.