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    Ümraniyespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında Ümraniyespor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.İşte maçın detayları..
    • 19.08.2022 - 09:38
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    Ümraniyespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Galatasaray Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.Sarı kırmızılılar ilk iki maçta bir galibiyet bir mağlubiyet alarak sezona başladı.

    Ümraniyespor Süper Lig'in ilk maçında Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalmış ikinci hafta ise evinde Antalyaspor'a 1-0 mağlup olmuştu.

    Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Ümraniyespor - Galatasaray maçının detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor.Maç ne zaman, ssat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak soruları yanıt arıyor.

    İşte Ümraniyespor - Galatasaray maçının detayları..

    Ümraniyespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Ümraniyespor - Galatasaray maçı ne zamana oynanacak?

    Ümraniyespor - Galatasaray maçı 19 Ağustos (bugün) saat 21.00'de oynanacak.beIN SPORTS 1 kanalında yayınlanacak maçı Ali Şansalan yönetecek.


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