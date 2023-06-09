Ümraniyespor: Küme düşmenin kaldırılması için başvuru yapacağız

İHA

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu 30 puanla 17. sırada tamamlayarak küme düşen Ümraniyespor'da Başkan Tarık Aksar, önemli açıklamalarda bulundu.

Aksar, küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvuracaklarını duyurdu. Başkan Aksar, şunları söyledi:

"Pazartesi günü TFF ve Kulüpler Birliği bir araya gelecek. Burada bu konuyu konuşacağız. Biz de bu sezon küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvuruda bulunacağız"