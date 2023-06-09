Ümraniyespor: Küme düşmenin kaldırılması için başvuru yapacağız

İHA
Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu 30 puanla 17. sırada tamamlayarak küme düşen Ümraniyespor'da Başkan Tarık Aksar, önemli açıklamalarda bulundu.
Aksar, küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvuracaklarını duyurdu. Başkan Aksar, şunları söyledi:
"Pazartesi günü TFF ve Kulüpler Birliği bir araya gelecek. Burada bu konuyu konuşacağız. Biz de bu sezon küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvuruda bulunacağız"
Giresunspor başvuru yaptı
Süper Lig'de Ümraniyespor'un dışında küme düşen bir diğer takım olan Giresunspor, küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye resmi başvuruda bulunduklarını açıklamıştı.