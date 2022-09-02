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Ümraniyespor-Trabzonspor-CANLI SKOR
- 02.09.2022 - 20:56
- Güncelleme : 02.09.2022 - 22:17
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48' Bakasetas serbest vuruşta yerden çok sert vurdu, Serkan Kırıntılı direkten dibinden topu kornere çeldi.
46' İkinci yarı başladı
45' Trabzonspor'da Umut Bozok ve Larsen oyunda. Dorukhan ve Djaniny oyundan alındı.
İlk yarı sonucu: Ümraniyespor 0-0 Trabzonspor
45' Pozisyonda Valentin Gheorghe ile mücadeleye giren Dorukhan pozisyonun ardından sakatlık geçirdi. Milli futbolcu sedye ile oyun alanından çıkarılıyor.
45' İlk yarının sonuna en az 3 dakika ilave edildi.
44' Trabzonspor gole çok yaklaştı, sağ kanattan çizgiye inen Bardhi kale ağzındaki Trezeguet'e çıkardı, son anda Serkan Göksu araya girdi.
41' Trabzonspor'da Eren Elmalı, sağ kanattan yapılan ortaya yükselmek isterken ceza alanında yerde kaldı. Karar devam.
35' Trabzonspor'da Marc Bartra, orta alanda yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
31' Trabzonspor etkili geldi. Abdülkadir ile verkaça giren Bakasetas ceza alanı dışından sağ ayağıyla vurdu. Top yandan auta gitti.
27' Trabzonspor'da Serkan Göksu'yu düşüren Jean-Philippe Gbamin sarı kart gördü.
22' Trabzonspor tek paslarla topu rakip yarı sahaya taşıdı, ceza alanı dışından şutunu çeken Djaniny istediği vuruşu yapamadı, aut.
20' Ümraniyespor'da Onur Ayık, sağ kanattan arka direkteki Valentin Gheorghe'ye ortaladı, hava topu mücadelesinde yerde kalan Rumen oyuncu penaltı bekledi ancak karar devam.
12' Trabzonspor yine gole yaklaştı! Ceza alanında rakiplerinden sıyrılan Trezeguet kale önünden vuruşunu yaptı. Kaleci Serkan başarılı.
11' Trabzonspor etkili geldi. Sol kanattan Eren'in yaptığı ortanın ardından ceza alanı önünde topla buluşan Gbamin yerden sert vurdu, top direğin yanından auta gitti.
8' Ümraniyespor'da Umut Nayir ceza alanında Denswil ile girdiği mücadelenin ardından yerde kaldı ve penaltı bekledi. Karar devam.
6' Hızlı gelişen Ümraniyespor atağında sol kanattan topla buluşan Lenjani ortasını yaptı, savunmadan seken top kornere gitti.
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, Ümraniyespor'la deplasmanda karşılaşıyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabaka, saat 21.00'de başladı. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetirken mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.
İlk 11'ler
Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Sackey, Kartal, Oğuz, Onur, Valentin, Umut Nayir
Trabzonspor: Muhammet Taha, Dorukhan, Bartra, Denswil, Eren, Gbamin, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Djaniny