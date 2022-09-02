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- Ümraniyespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Ümraniyespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 02.09.2022 - 14:01
Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında Ümraniyespor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.İki takım Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya geliyor.
Ümraniyespor lige istediği başlangıcı yapamadı.İstanbul ekibi Süper Lig'de oynadığı 4 maçta 1 puan toplayabildi.Trabzonspor ise 4 maçta 7 puan topladı.
Kritik maç öncesi mücadelenin detayları merak konusu oldu.Futbolseverler maçın ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı gibi sorulara yanıt aramaya başladı.
İşte Ümraniyespor - Trabzonspor maçının detayları..
Ümraniyespor - Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak?
Süper Lig'in 5. hafta açılış maçında oynanacak olan Ümraniyespor - Trabzonspor maçı bugün saat 21.00'de başlayacak.Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak..