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    Ümraniyespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta maçları bugün başlıyor.Haftanın açılış maçında Ümraniyespor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.İşte maçın detayları..
    • 02.09.2022 - 14:01
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    Ümraniyespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında Ümraniyespor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.İki takım Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya geliyor.

    Ümraniyespor lige istediği başlangıcı yapamadı.İstanbul ekibi Süper Lig'de oynadığı 4 maçta 1 puan toplayabildi.Trabzonspor ise 4 maçta 7 puan topladı.

    Kritik maç öncesi mücadelenin detayları merak konusu oldu.Futbolseverler maçın ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

    İşte Ümraniyespor - Trabzonspor maçının detayları..

    Ümraniyespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Ümraniyespor - Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak?

    Süper Lig'in 5. hafta açılış maçında oynanacak olan Ümraniyespor - Trabzonspor maçı bugün saat 21.00'de başlayacak.Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

    Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak..


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