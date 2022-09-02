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Ümraniyespor - Trabzonspor maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 5. haftasının açılışında Trabzonspor, deplasmanda Ümraniyespor'a konuk oluyor.
- 02.09.2022 - 20:06
- Güncelleme : 02.09.2022 - 20:08
Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, Ümraniyespor'la deplasmanda karşılaşacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetirken mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Ligde ilk 2 maçını kazandıktan sonra Antalyaspor'a deplasmanda 5-2 mağlup olan, Galatasaray ile de sahasında golsüz berabere kalan bordo-mavililer, İstanbul deplasmanından galibiyetle dönerek puan kayıplarını telafi etmek istiyor.
İlk 11'ler
Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Sackey, Kartal, Oğuz, Onur, Valentin, Umut Nayir
Trabzonspor: Muhammet Taha, Dorukhan, Bartra, Denswil, Eren, Gbamin, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Djaniny