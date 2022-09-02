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    Ümraniyespor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 5. haftasının açılışında Trabzonspor, deplasmanda Ümraniyespor'a konuk oluyor.
    • 02.09.2022 - 08:43
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    Ümraniyespor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, Ümraniyespor'la deplasmanda karşılaşacak.

    Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetirken mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    Ligde ilk 2 maçını kazandıktan sonra Antalyaspor'a deplasmanda 5-2 mağlup olan, Galatasaray ile de sahasında golsüz berabere kalan bordo-mavililer, İstanbul deplasmanından galibiyetle dönerek puan kayıplarını telafi etmek istiyor.

    Muhtemel 11'ler

    Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Glumac, Allyson, Sackey, Lenjani, Oğuz, Avounou, Mrsic, Bettaieb, Metehan

    Trabzonspor: Taha, Larssen, Hugo, Bartra, Eren, Hamsik, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny


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