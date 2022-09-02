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Ümraniyespor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 5. haftasının açılışında Trabzonspor, deplasmanda Ümraniyespor'a konuk oluyor.
- 02.09.2022 - 08:43
Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, Ümraniyespor'la deplasmanda karşılaşacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetirken mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Ligde ilk 2 maçını kazandıktan sonra Antalyaspor'a deplasmanda 5-2 mağlup olan, Galatasaray ile de sahasında golsüz berabere kalan bordo-mavililer, İstanbul deplasmanından galibiyetle dönerek puan kayıplarını telafi etmek istiyor.
Muhtemel 11'ler
Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Glumac, Allyson, Sackey, Lenjani, Oğuz, Avounou, Mrsic, Bettaieb, Metehan
Trabzonspor: Taha, Larssen, Hugo, Bartra, Eren, Hamsik, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny