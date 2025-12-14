Ümraniyespor, Vanspor FK karşısında tek golle güldü

- Ümraniyespor, 1. Lig'in 17. haftasında Vanspor FK'yı deplasmanda 1-0 yendi.
1. Lig'in 17. haftasında Vanspor FK, Ümraniyespor'u konuk etti.
Ataturk Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ümraniyespor 1-0 kazandı.
Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golü 78. dakikada Andre Djokanovic kaydetti.
LİGDEKİ DURUM
Bu sonuçla birlikte Vanspor FK, ligde 21 puanda kalırken Ümraniyespor puanını 18'e çıkardı.
Vanspor FK, ligin 18. haftasında İstanbulspor deplasmanına gidecek. Ümraniyespor ise sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.