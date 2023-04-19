Ümraniyespor'da Recep Uçar istifa etti Üst üste gelen kötü sonuçların ardından Ümraniyespor'da Recep Uçar, görevi bıraktı.

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, görevinden istifa etti.

Son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabilen İstanbul ekibi, 23 puan 18. sırada yer alıyor.

"Ligde kalma şansımız azalıyor" demişti

Recep Uçar, son kaybedilen Fatih Karagümrük maçının ardından istifa sinyalini şu sözlerle vermişti:

Puan alamadığımız sürece makas daralıyor. Kalan maçlar azaldıkça, ligde kalma şansımız da düşüyor."

Uzun süredir takımı yönetiyordu

47 yaşındaki teknik adam, 2019-2020'de Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra 28 Ekim 2020'de Ümraniyespor'a teknik direktör oldu.

Ümraniyespor'u Süper Lig'e çıkaran Recep Uçar, bu sezon Süper Lig'deki 27 maçında 4 galibiyet ve 8 beraberlik aldı. Recep Uçar'ın Ümraniyespor karnesi ise toplam 97 maçta 42 galibiyet ve 33 mağlubiyet aldı.