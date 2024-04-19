Beşiktaş'ta Umut Meraş, Ankaragücü maçının kadrosunda çıkarıldı

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Süper Lig'de 33. haftanın açılış mücadelesinde Beşiktaş ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Dolmabahçe'de saat 20.00'de başlayacak maç öncesinde sıcak bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş, Umut Meraş'ın kadrodan çıkarıldığını duyururken Serkan Emrecan Terzi'nin kafileye alındığını belirtti.

"Umut Meraş kamptan ayrılmıştır"

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Futbol A Takımımız Hakkında Bilgilendirme



Futbolcumuz Umut Meraş, doğum yapmak üzere hastaneye kaldırılan eşi Merve Meraş’ın yanında olmak için teknik heyetimizin bilgisi ve izni dahilinde takımımızın MKE Ankaragücü maçı için BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı kamptan ayrılmıştır.



Umut Meraş’ın kamptan ayrılmasının ardından sol uyluk üst bölgesinde (adduktor) yüksek risk saptanan futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi, kendisinin talebi, teknik ekibimizin de uygun görmesiyle MKE Ankaragücü maçının kadrosuna dahil olmuştur.