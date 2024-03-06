Union Saint Gilloise kalecisi Moris: Tur atlama şansımız var

ensonhaber.com

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Union Saint-Gilloise (SG) ile karşı karşıya gelecek.

7 Mart 2024 Perşembe akşamı Stade Joseph Marien Stadyumu'nda oynanacak olan maç, saat 23.00'te başlayacak.

Mücadele Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

Müsabaka öncesi Union Saint-Gilloise'in kalecisi Anthony Moris, açıklama yaptı.

Union Saint-Gilloise'nın kalecisi Moris, zorlu bir maça çıkacaklarını dile getirdi.

"Fenerbahçe önemli bir takım"

Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını aktaran Moris, şöyle konuştu:

Fenerbahçe çok önemli bir takım ve önemli oyuncular var. Maç için hazırız. Bence bizim tur atlamak için ciddi anlamda şansımız var. Kolay bir oyun olmayacak ama sonunda tur atlama şansımızın olduğunu düşünüyorum.