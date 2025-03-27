Ünlü menajer açıkladı: Kenan Yıldız'a 3 dev kulüpten ilgi

Haber Merkezi

Juventus’un bu sezonki en büyük yıldızlarından biri olan milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin transfer listesine girdi.

Henüz 19 yaşında olmasına rağmen sergilediği olgun oyun ve etkili performansla dikkat çeken milli futbolcunun geleceği merak edilmeye başlandı.

3 DÜNYA DEVİ KENAN'LA İLGİLENİYOR

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, ünlü menajer Jorge Mendes, Kenan Yıldız’a duyulan ilgiyi Juventus yönetimine iletti.

Manchester United, Chelsea ve Liverpool’un genç yeteneği yakından takip ettiği belirtilirken, yaz transfer döneminde resmi tekliflerin gelmesinin muhtemel olduğu ifade edildi.

JUVENTUS'TA BELİRSİZLİK HAKİM

Juventus cephesinde ise belirsizlik hakim.

Siyah-beyazlılar, Kenan’ı uzun vadeli bir proje olarak takımda tutmak istese de, Avrupa devlerinden gelecek cazip teklifler karşısında nasıl bir karar verileceği merak konusu.

41 MAÇTA 6 GOL 4 ASİST

Öte yandan Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla 41 resmi maçta 2742 dakika süre alırken 6 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Teknik kapasitesi, oyun görüşü ve sahadaki özgüveniyle dikkat çeken genç yıldız, takımın hücum planlarında önemli bir rol oynadı.