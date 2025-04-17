Ünü İtalyan gazeteciden Victor Osimhen iddiası

Haber Merkezi

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız golcü Victor Osimhen hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sarı-kırmızılı ekibin Osimhen'i bonservisiyle kadrosuna katmak istediğini ancak oyuncunun bu teklife sıcak bakmadığını açıkladı.

"OSİMHEN GALATASARAY'DAN AYRILACAK"

Romano, YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede, "Gerçek şu ki Victor Osimhen, Galatasaray'dan ayrılarak Napoli'ye geri dönecek. Ancak orada da kalmayacak. Osimhen'in yaz döneminde farklı ülkelerden gelecek teklifleri değerlendirmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

ÖNÜMÜZDEKİ AY NETLİK KAZANACAK

Yani hem Napoli hem de Galatasaray macerası sona eriyor.

Nijeryalı yıldızın kariyerine hangi takımda devam edeceği ise Mayıs ayından itibaren netlik kazanacak.