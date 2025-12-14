Ünye Kadın Spor Kulübü, Gaziantep ALG Spor'u farklı geçti

- Ünye Kadın Spor Kulübü, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Gaziantep ALG Spor'u 5-1 yendi.
- Ünye İlçe Stadyumu'ndaki maçta Ünye'nin gollerini Azra Tıraş, Ezmiralda Franja (2), Aqsa Mushtaq ve Mesuare Begallo attı.
- Gaziantep ALG Spor'un tek golünü Dorothee Mukeshımana kaydetti.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Ünye Kadın Spor Kulübü ile Gaziantep ALG Spor karşı karşıya geldi.
Kritik müsabakada kazanan, 5-1'lik skorla Ünye Kadın Spor Kulübü oldu.
5 GOLLÜ GALİBİYET
Ünye İlçe Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi takımın gollerini 11. dakikada Azra Tıraş, 34. ve 35. dakikalarda Ezmiralda Franja, 42. dakikada Aqsa Mushtaq, 82. dakikada ise Mesuare Begallo attı.
Gaziantep ekinin golünü ise 54. dakikada Dorothee Mukeshımana kaydetti.