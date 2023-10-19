Valentin Rosier'den Beşiktaşlıları kızdıran fotoğraf! 8-0 detayı çılgına çevirdi Valentin Rosier'in giydiği ceketteki rakam detayları Beşiktaşlı taraftarlar tarafından büyük tepki topladı.

ensonhaber.com

Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Valentin Rosier'in sosyal medya paylaşımı, Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekti.

Galatasaray derbisi öncesinde Instagram'da 8 ve 0 yazan ceketli fotoğraf paylaşan Valentin Rosier, sosyal medyada gündeme oturdu.

Taraftarlar tepki gösterdi

Instagram hesabında başka bir gönderi bulunmayan Rosier'in paylaşımına taraftarlar tepki gösterdi.

Lugano maçında gördüğü kırmızı kartın ardından çok eleştirilen Rosier, Instagram hesabından Beşiktaş ile ilgili gönderilerini silmişti.

Bu sezon 15 karşılaşmada görev alan ve 1 asist yapan Rosier'in, siyah-beyazlılarla sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

27 yaşındaki Valentin Rosier, karşılaşmanın 61. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.

6 kez kırmızı kart gördü

Siyah-beyazlı forma ile 2’si kiralık olmak üzere 4. sezonunu yaşayan başarılı sağ bek, hakemler tarafından 6. kez kırmızı kartla cezalandırıldı ve kulüp tarihinde en çok kırmızı kart gören ikinci yabancı oyuncu oldu.