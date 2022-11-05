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    Van Aanholt'un kadro dışı kalma sebebi

    Van Aanholt'un kadro dışı kalma sebebi

    Mali olarak zor bir dönemden geçen Galatasaray'da şikayetler her geçen gün artıyor. Feghouli ve Babel'in FIFA'ya şikayet etmesinin ardından Van Aanholt ve Pulgar da sarı-kırmızılı kulübe ihtar çekti.
    • 05.11.2022 - 19:54
    • Güncelleme : 05.11.2022 - 20:10
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    Galatasaray'da oyuncu kontratlarından kaynaklı problemler devam ediyor.

    Mali olarak zor günlerden geçen sarı-kırmızılı kulüpte Hollandalı sol bek Patrick Van Aanholt, sözleşmesinden doğan ve ödenmeyen ücretler için kulübe ihtar çekti. Ayrıca Van Aanholt'un yanı sıra 2021-22 sezonun ikinci yarısında Fiorentina'dan 6 ayılığına kiralanan Erick Pulgar da Galatasaray'a ihtar gönderdi.

    İki futbolcu da sarı-kırmızılıların ivedilikle ödemeleri yapmasını istiyor.

    Van Aanholt un kadro dışı kalma sebebi #1

    Van Aanholt ayrılabilir

    Bu sezon Galatasaray'da ilk haftalarda düzenli olarak ilk 11'de forma giyen Van Aanholt, sergilediği yetersiz futbol sonrasında kadrodan kesik yedi.

    Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük maçlarında yedek kulübesinde bekleyen Hollandalı oyuncu, Kayserispor ve Alanyaspor maçlarında 21 kişilik maç kadrosuna dahi alınmadı. 32 yaşındaki oyuncu, ara transfer döneminde sarı-kırmızılı takımdan ayrılmayı planlıyor.

    Van Aanholt un kadro dışı kalma sebebi #2

    Feghouli ve Babel de şikayet etti

    Galatasaray'ın eski oyuncuları Sofiane Feghouli ve Ryan Babel de geçtiğimiz ay sarı-kırmızılı kulübü FIFA'ya şikayet etmişti. Feghouli, Galatasaray'dan alacağı olan 1.6 milyon euroyu; Babel, 1.3 milyon euroluk alacağını faiziyle birlikte talep etmişti.

    Van Aanholt un kadro dışı kalma sebebi #3


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