Vanspor, Esenler Erokspor'u mağlup etti

1. Lig'in 2. hafta mücadelesinde Vanspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi.

Van Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakada kazanan ev sahibi takım oldu.

Mücadele Vanspor'un, Erokspor karşısında 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

ESENLER EROKSPOR 10 KİŞİ KALDI

Maçın 26. Dakikasında konuk ekip Erokspor'da Onur Ulaş direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına eşitlikle gitti.

KAZANAN VANSPOR

Mücadelenin 57. Dakikasında Vanspor, santrforu Ivan Cedric'in golüyle 1-0 öne geçti.

Maçın geri kalan kısmında başka gol olmadı ve Vanspor, Esenler Erokspor'u 1-0 mağlup etti.