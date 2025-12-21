Vanspor FK, İstanbulspor deplasmanında üç golle güldü

- Vanspor FK, İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.
- Galibiyet gollerini Ivan Cedric attı.
- Vanspor FK 34 puana ulaştı.
1. Lig 18. hafta maçında İstanbulspor sahasında Vanspor FK ile karşılaştı.
Necmi̇ Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 3-1 kazandı.
Vanspor FK'ya galibiyeti getiren 3 golü Ivan Cedric kaydetti. İstanbulspor'un tek golü Mario Krstovski'den geldi.
LİGDE SON DURUMLARI
Bu sonuçla birlikte Vanspor FK 34 puana ulaşırken, İstanbulspor 21 puanda kaldı.
Ligin sonraki maçında Vanspor FK, Hatayspor'u ağırlayacak. İstanbulspor ise Adana Demirspor'a konuk olacak.