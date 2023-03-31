Vanspor'dan TFF'ye başvuru

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son 7 maçından galip ayrılan ve topladığı 61 puanla ligde Kocaelispor'un ardından 2. sırada yer alan Vanspor Kulübü, yeni bir karar aldı.

Vanspor, Türkiye Futbol Federasyonu'na deprem sebebiyle ligden çekilen takımların maçlarının yok sayılması için başvuruda bulunduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Son günlerde kamuoyunu meşgul eden, başta Süper Lig kulüpleri olmak üzere, bulunduğumuz TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki takımların da etkilendiği deprem felaketinden ötürü ligden çekilen takımlarla ilgili TFF'nin vereceği karar öncesinde; Vanspor FK olarak avukatlarımız aracılığı ile, 1:0'lık Adıyaman FK maçı da dahil olmak üzere deprem nedeniyle ligden çekilen takımlarla oynanmış tüm müsabakaların oynanmamış sayılması ve 3-0 hükmen tescili talebiyle TFF'ye başvuruda bulunulmuştur."