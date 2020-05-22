VAR hakemleri de maske takacak Koronavirüs tedbirleri kapsamında Süper Lig'in başlamasının ardından VAR hakemlerinin de maske kullanacağı öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Süper Lig'in başlangıç tarihi olarak açıkladığı 12 Haziran için geri sayım sürerken, Merkez Hakem Kurulu da harekete geçmişti.

MHK; top santraya konmadan 14 gün önce Süper Lig ve yardımcı hakem kadrosunu İstanbul'daki Futbol Federasyonu Riva tesislerinde kampa alma kararıyla birlikte izlenecek yol haritasını TFF'ye sundu.

VAR'DA MASKE TAKILACAK

Sahada görev yapacak hakemlerin yanı sıra, Video Asistan hakemleri için de çalışmalarını sürdüren TFF ve MHK'nin, sağlık kurulunun önerileri doğrultusunda izole edilmiş 2 VAR odasının kullanılacağı bildirildi.

Özel havalandırmaya sahip bu odalardaki hakem ve teknik elemanlar koruyucu maske kullanacak.

ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUMA RASTLANMADI

Öte yandan ülke genelindeki tüm hakemlerin sağlık durumlarının bölge hakem kurulu yetkilileri tarafından yakından takip edildiği, şu ana dek endişe edilecek ciddi bir vakaya rastlanılmadığı da vurgulandı.