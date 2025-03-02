VAR uyardı! Galatasaray, Kasımpaşa karşısında penaltı kazandı

Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında konuk takım sarı-kırmızılılar, VAR müdahalesinin ardından penaltı kazandı.
GALATASARAY PENALTI KAZANDI
Karşılaşmanın 10. dakikasında Victor Osimhen, kaleci Gianniotis ile girdiği mücadelede yerde kaldı ve penaltı bekledi.
Hakem Cihan Aydın, Polonyalı VAR hakemi Tomasz Kwiatkowski'den gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve penaltı noktasını gösterdi.
Bu kararın ardından ise sosyal medyada Fenerbahçeli futbolseverler, büyük bir tepkide bulundu.
OSIMHEN GOLÜ BULDU
Osimhen, 12. dakikada kullandığı penaltıda topu ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı 1-0 öne taşıdı.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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