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VAR uyardı! Galatasaray, Kasımpaşa karşısında penaltı kazandı

VAR uyardı! Galatasaray, Kasımpaşa karşısında penaltı kazandı Galatasaray, Kasımpaşa ile oynadığı maçta VAR müdahalesinin ardından penaltı kazandı.