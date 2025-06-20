VAR'sız milli maçta Türk hakem Mehmet Türkmen'den olay hareket

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde FIFA kokartlı Türk hakem Mehmet Türkmen, Faroe Adaları ile Estonya arasındaki maçta düdük çaldı.

İlk yarısı golsüz biten mücadelede Faroe Adaları, mücadeleden 90+5. dakikada penaltıdan bulduğu golle karşılaşmadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

MEHMET TÜRKMEN'İN HAREKETİ MAÇA DAMGA VURDU

Mücadeleye damga vuran olay ise FIFA kokartlı Türk hakem Mehmet Türkmen oldu.

Maçın son dakikalarında yaşanan bir pozisyonda Mehmet Türkmen, penaltı kararı verdi.

Bu kararın ardından Faroe Adalı oyuncular yoğun itirazda bulundu.

Gelişen olayların ardından Mehmet Türkmen, elini kulağına götürerek kararın VAR'dan geldiğini futbolculara açıkladı.

VAR KULLANILMIYORDU

Bu hareket ise maçın önüne geçti.

Faroe Adaları ile Estonya arasındaki U21 maçında, VAR sistemi kullanılmadı.

Bu karar, hem Türk medyasında hem de Avrupa medyasında ağır eleştirilere uğradı.

BU SEZON 2 DERBİ YÖNETTİ

Öte yandan Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi Mehmet Türkmen olmuştu.

Yine Süper Lig’in 15. haftasında oynanan olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde de hakem Mehmet Türkmen düdük çalmıştı.