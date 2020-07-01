Vedat Muriç, F.Bahçe'den ayrılmayı düşünmüyor

Fenerbahçe'de sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Vedat Muriç, ''Kupalar kazanmadan, Fenerbahçe'den ayrılmayacağım'' dedi.

Fenerbahçe'nin Rizespor'dan kadrosuna kattığı Kosovalı golcü Vedat Muriç, sarı-lacivertlilerde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Özellikle İtalyan ekipleriyle adı sık sık anılan Kosovalı golcünün, son olarak Lazio'ya transfer olacağı öne sürülmüştü. 26 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'den ayrılmayacağını belirtti.

''KUPALAR KAZANMADAN AYRILMAM''

Sarı-lacivertlilere büyük hedeflerle geldiğini belirten Muriç, ''Bu formayla büyük hedeflere ulaşmak için geldim. Bu sezon istediklerimizi yapamadık. Ben de henüz bir şey başarmış değilim. Fenerbahçe'de görevimi tamamlamadım. Bu formayla kupalar kazanmadan ayrılmak istemem." diye konuştu.

''HEDEFİMİZ, AVRUPA BİLETİ''

Başarılı oyuncu son olarak, "Artık tek hedefimiz kalan maçlarımızın tamamını kazanıp Avrupa bileti almak. Önümüzdeki dönemde ise gollerimle kaldıracağımız kupalarda pay sahibi olacağım." iddiasında bulundu.