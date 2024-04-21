Victor Nelsson: Amacımız şampiyon olmak GGalatasaraylı futbolcu Victor Nelsson, Pendikspor karşısında 4-1'lik galibiyetin ardından yaptığı açıklamalarda, "Amacımız şampiyon olmak. Olabilecek en çok sayıda maçı kazanıyoruz." dedi.

ensonhaber.com

Süper Lig'de 33. hafta maçında Pendikspor'u 4-1 yenen Galatasaray 3 puanın sahibi olarak ligde liderliğini korumaya devam etti.



Galatasaraylı futbolcu Victor Nelsson, Pendikspor'u mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

"Amacımız şampiyon olmak"

Victor Nelsson yaptığı açıklamada, "Amacımız şampiyon olmak. Olabilecek en çok sayıda maçı kazanıyoruz. 13-14 oldu sanırım. 5 maç kaldı. Şampiyonluk için hepsini kazanmalıyız." dedi.

"Önemli olan takımın kazanması"

Danimarkalı stoper ayrıca, "Takıma yardımcı olabilmek en önemlisi benim için her zaman. Diğer savunmacılar da çok iyi oynuyor. Böyle olunca daha az gol yiyoruz. Böyle olunca kazanma şansımız artıyoruz. Kendi performansımdan memnunum ama en önemlisi takımın kazanması." ifadelerini kullandı.