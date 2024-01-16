Victor Nelsson: Galibiyet için çok mutluyuz Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, Kayserispor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Kayserispor'u 2-1 yenerek sahasındaki başarılı performansını devam ettirdi.

Galatasaray'ın ilk golü Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'dan geldi.

Mücadelenin 26. dakikasında Dries Mertens'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Nelsson'un kafa vuruşunda Attamah'a da çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti.

25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki ilk golünü kaydetti.

"Galibiyet için çok mutluyuz"

Kayserispor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulunan Victor Nelsson, "3 puan çok önemli şu anda. Oyunumuzda zorlandık. Kendi istediğimiz şekilde oynayamadık. Zor bir maçtı. Şampiyon bir takım olarak bu maçlarda kazanabilmek lazım. Elimizden gelen her şeyi önümüzdeki maçlarda da göstermemiz gerekiyor" sözlerini kullandı.

Danimarkalı futbolcu ayrıca, "Kendimi değerlendirmeyi çok sevmiyorum. Fırsat bulduğumda yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum. Günün sonunda 3 puan için çok mutluyuz. Takım performansımızı o açıdan değerlendirirsek çok mutluyuz" diye konuştu.