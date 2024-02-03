Victor Nelsson: Mücadele etmeye devam edeceğiz Galatasaray'ın başarılı stoperi Victor Nelsson, Samsunspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Samsunspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Victor Nelsson, "İyi bir performans, iyi bir gol ve iyi bir üç puandı bizim için. Benim için çok önemli bir goldü. Bu benim ikinci golüm. 1-2 hafta önce yine atmıştım" dedi.

"Mücadele etmeye devam edeceğiz"

25 yaşındaki Danimarkalı futbolcu, "Çok önemli bir üç puanı elde ettik. Bundan sonra da mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.