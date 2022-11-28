Victor Nelsson'un değeri belirlendi

Galatasaray, Dünya Kupası’ndaki performansıyla dikkat çeken Danimarkalı stoper için tavrını belirledi. Oyuncunun serbest kalma bedeli olan 25 milyon euro dışındaki teklifler reddedilecek.

Victor Nelsson, Dünya Kupası’nda Fransa’ya karşı oynadığı futbolla dikkat çekerken Galatasaray devre arasında gelecek yeni tekliflere karşı taviz vermeme kararı aldı.

Sezon başında takımın diğer bir stoperi Marcao’yu da alan Sevilla Kulübü’nün kadrosuna katmak istediği Nelsson için son teklifi 15 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro da başarı bonusları ile toplam 18 milyon euroydu. Bu teklife ‘hayır’ diyen Galatasaray, ocak ayı için de tavrını netleştirdi.

Giroud övmüştü

Dünya Kupası’nda turnuvanın favorilerinden Fransa karşısında başarılı bir oyun sergileyip Giroud’nun maç sonunda “Bugün gol atamamış olmamın sebebi defanstaki sarı kafalı çocuktu” açıklaması ile takdirini kazanan Nelsson vitrine çıktı.

Avrupa kulüplerinin radarına girip La Liga, Serie A ya da Premier Lig hayali olan Nelsson için Galatasaray yönetimi ocakta ciddi teklifler geleceğinden emin. Ancak sarı-kırmızılılar devre arasında pazarlığa kapalı olacak.

25 milyon euroluk serbest kalma bedeli

Ve sarı-kırmızılı kulüp Nelsson’un transferinin tek şartı olarak kontratında yer alan ‘25 milyon euroluk fesih bedelini’ çözüm formülü olarak gösterecek.

Galatasaray’a, 1.5 yıl önce 7 milyon euro bonservis bedeli ile alınan Nelsson’un kontratına serbest kalma bedeli olarak 25 milyon euro yazılmıştı.

Galatasaray Kulübü, Danimarkalı futbolcunun transferine ancak fesih bedeli yatırılırsa onay verecek. Satış gerçekleşirse Nelsson kulübe 1.5 yılda 3.5 kat para kazandırmış olacak.