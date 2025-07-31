Victor Osimhen: Çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum

Türk futbolunun en yüksek bonservisli transferi Victor Osimhen, kendisini dört yıllığına Galatasaray’a bağlayan imzayı attı.

İmza töreni sonrasında Başkan Dursun Aydın Özbek, transfer görüşmelerini yürüten Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu ve Victor Osimhen, Galatasaray YouTube Kanalı’na açıklamalarda bulundu.

"ÇOK GURUR DUYUYORUM"

Victor Osimhen Galatasaray’da tekrar bulunmanın gurur verici olduğunu ifade ederek, şu şekilde konuştu:

Şu anda gerçekten çok büyük hisler hissediyorum. Galatasaray ailesinin tekrardan bir parçası olduğum için çok mutluyum. Öncelikle Başkanıma ve Başkan Vekilimize çok teşekkür etmek istiyorum. Şu an çok pozitif bir takıma sahibiz. Burada olduğum için çok gurur duyuyorum. Benim kalitemi de biliyorsunuz geçen sezondan dolayı. Önümüzdeki sezonda da hem benim hem takım arkadaşlarımın kalitesiyle çok daha büyük aidiyet hissiyle çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Sadece ligde ve kupada değil ana hedeflerimizden bir tanesi olan Şampiyonlar Ligi’nde de her şeyimizi sahada vereceğiz.

"TARAFTARI SELAMLIYORUM BURADAN"

Taraftarı her zaman yanında hissettiğini dile getiren Nijeryalı yıldız, şunları dedi:

Açıkçası gördüğüm kadarını beklemiyordum. Beklediğimin çok daha ötesinde bir karşılama oldu. Almanya’da da zaten Galatasaray taraftarı benim yanımdaydı. Buraya ilk geldiğim zaman da en önemli sebeplerden bir tanesiydi burada kendimi mutlu hissetmemin. Her ter damlasında taraftar için tüketmeye devam edeceğim ben. Önümüzdeki maçlarda da aynı şekilde mücadele etmeye devam edeceğim. Başkanıma, başkan vekilimize ve hocamıza çok teşekkür ediyorum. Çok mücadele verdiler benim burada olmam için. Taraftarı da selamlıyorum buradan.

"ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPTIK"

Başkan Dursun Aydın Özbek şu ifadeleri kullandı:

Camianın muazzam bir beklentisi vardı. Çeşitli sebeplerden dolayı Türkiye’nin birçok noktasını gezme fırsatımız oldu. Her gittiğim yerde, en ücra köşede bile insanlar gelip 'Başkan Osimhen geliyor mu?' diye soruyorlardı. Osimhen geçen sene kulübümüzde gösterdiği performansla bu ilgiyi hak etmişti. Dolayısıyla bu sevgiye karşılık da biz yönetim olarak kendisini Galatasaray’a kazandırmak için elimizden gelen her şeyi yaptık.

"VICTOR GALATASARAY'A KUTLU OLSUN"

Osimhen'e muazzam bir sevgi selinin olduğunu vurgulayan Özbek, şunları dedi:

Kendisi de buna layık bir oyuncu. Önümüzdeki sene ve bundan sonraki senelerde Galatasaray’da kaldığı sürece en iyisini yapacağından eminim. Kendisine hoş geldin diyorum. Galatasaray’da mutlu ve başarılı sezonlar diliyorum. Taraftarın kendisinden beklentisi büyük. O da bunun farkında. Yönetim olarak arkadaşlarımla beraber Galatasaray taraftarının beklentisine cevap verdiğimiz için ayrı bir mutluluk yaşıyorum. Bu seneki hedefimiz Şampiyonlar Ligi’nde de başarılı bir sezon yaşamak. Hem Victor’a hem bütün oyuncularımıza başarılı bir lig ve başarılı bir Şampiyonlar Ligi dönemi diliyorum. Victor Galatasaray’a kutlu olsun.

"BİR HAYALİMİZ VARDI BAŞKANIMLA"

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu da, şu açıklamada bulundu:

Bir hayalimiz vardı başkanımla. Ocak ayında konuşmaya başlamıştık. İlk önce başkanımla konuştuktan sonra Victor’la konuştuk. Biz senin burada devamlı kalmanı istiyoruz demiştik. Kiralık olarak gitme ihtimali olsa da o dönemde o gün konuştuğumuzda o da bizimle kalacağını iletti. Gerçekten mi dedi. Biz o gün hayal kurduk. Ondan sonraki aşamalarda başkanım ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte çok ciddi bir çalışma yaptık. Bu hikayeyi bir gün inşallah daha detaylı anlatırız. Victor gerçekten Galatasaray’da kalmak için çok şeyden vazgeçti. Dünyadaki futbolculardan bu rakamlardan vazgeçebilecek biri yok. Onun Galatasaray sevgisi bu kadar. Taraftarımız o kadar güzel bir sevgi ortamı oluşturmuşlar ki onu bırakıp gitmek istemedi.

"ÇOK DAHA BAŞARILI OLACAĞIZ"

Kavukcu çok mutlu olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: