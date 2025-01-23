Victor Osimhen, eğlence çıkışı çılgına döndü

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Galatasaray'ın sezon başında İtalya Serie A ekibi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, olaylı bir gece yaşandı.

Son olarak Galatasaray'ın Dinamo Kiev'le oynadığı ve 3-3 berabere kaldığı UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında ağları sarsmayı başaran Nijeryalı golcü, dün gece (çarşamba gecesi) ortalığı birbirine kattı.

OSIMHEN, SİNİRLENDİ

Posta'nın haberine göre, Osimhen, arkadaşları ile gittiği eğlence mekanı çıkışında fotoğrafını çekmek isteyen habercileri görünce çok sinirlendi.

Hem fiziksel hem sözlü saldırıda bulunan Osimhen, tehditler yağdırdı ve gazeteci Tolga Bozduman'a saldırıda bulundu.

"KÜFÜR ETMEYE BAŞLADI"

Gazeteci Tolga Bozduman gergin anları şöyle anlattı: