Victor Osimhen, eğlence çıkışı çılgına döndü

Galatasaray'ın sezon başında İtalya Serie A ekibi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, olaylı bir gece yaşandı.
Son olarak Galatasaray'ın Dinamo Kiev'le oynadığı ve 3-3 berabere kaldığı UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında ağları sarsmayı başaran Nijeryalı golcü, dün gece (çarşamba gecesi) ortalığı birbirine kattı.
OSIMHEN, SİNİRLENDİ
Posta'nın haberine göre, Osimhen, arkadaşları ile gittiği eğlence mekanı çıkışında fotoğrafını çekmek isteyen habercileri görünce çok sinirlendi.
Hem fiziksel hem sözlü saldırıda bulunan Osimhen, tehditler yağdırdı ve gazeteci Tolga Bozduman'a saldırıda bulundu.
"KÜFÜR ETMEYE BAŞLADI"
Gazeteci Tolga Bozduman gergin anları şöyle anlattı:
Üç meslektaşım ile kapıda Osimhen'i görüntüledik. Flaşlar patlayınca kıyameti kopardı. Bağırarak üzerime koştu. Fotoğraf makinemi elimden almaya çalıştı ama kaptırmadım. Attığı yumruk başıma geldi. Sağ tarafım hala ağrıyor. Sonrasında küfür etmeye başladı. Ardından da, 'Görüntüleri yok edin, size para vereceğim' teklifinde bulundu. Kabul etmeyince de 'Sizi mahvedeceğim' diye tehdit etti.
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