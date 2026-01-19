Victor Osimhen, Galatasaray'a geri döndü!

- Victor Osimhen, milli takım dönüşü Galatasaray antrenmanında yer aldı.
- Galatasaray, Atletico Madrid maçına hazırlanıyor.
- Osimhen'in, Atletico Madrid maçında forma giymesi bekleniyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.
OSIMHEN İDMANA KATILDI
Taktik çalışmayla tamamlanan idmanda milli takımdan dönen Victor Osimhen de yer aldı.
Galatasaray, Atletico Madrid mücadelesinin hazırlıklarını yarınki antrenmanla tamamlayacak.
FORMA GİYMESİ BEKLENİYOR
Osimhen'in, çarşamba günü Atletico Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında forma bulması bekleniyor.
Galatasaray forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan 27 yaşındaki golcü, 12 kez ağları havalandırdı.