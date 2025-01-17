Victor Osimhen: Galatasaray'a odaklandım

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Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Hatayspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Osimhen, maçın ilk yarısında istedikleri performansı sergileyemediklerini belirterek, "İlk yarıda biraz şiddet eksikliği vardı. Rakibin oynamasına izin verdik. Hocamızın konuşmasıyla birlikte şiddeti artırdık. Zor maçlar bunlar. Odak noktamızı kaybetmemeliyiz. Hatalarımıza bakacağız ve bunlardan ders alacağız." dedi.

"HEDEFLERİMİZE ODAKLANMIŞ DURUMDAYIZ"

Takıma adapte sürecinin çok kolay geçtiğini vurgulayan başarılı futbolcu, "Takıma geldiğim zaman beni çok iyi karşıladı herkes. Çok yardımcı oldular bana. Hocam sürekli yanımdaydı, bana güvendi. Takım arkadaşlarım da güvendi. Adapte olmak kolay oldu. Bu takıma odaklanmış durumdayım. Hedeflerimiz var, bu hedefler için ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

"HAZIRIM VE TAKIMIM İÇİN HER ŞEYİ YAPMAK İSTİYORUM"

Osimhen, yoğun fikstüre rağmen hazır olduğunu dile getirerek, "Bu bizim işimiz. Sahadaki 11 değil, herkes hazır. Haftada iki maç normal. Ben hazırım. Takımım için her zaman her şeyi yapmak istiyorum. Şimdi bu maça bakacağız ve hatalarımızdan ders çıkaracağız." şeklinde konuştu.