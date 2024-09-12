Victor Osimhen, Galatasaray'da ilk idmanına çıktı

Haber Merkezi
Süper Lig'in 5. haftasında Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile İlhan Palut'un çalıştırdığı Rizespor karşı karşıya gelecek.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak bu müsabaka 14 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00'de oynanacak.
Bu kritik mücadele öncesinde hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı.
OSIMHEN, İDMANA ÇIKTI
Bugün gerçekleşen antrenmanda İtalya Serie A ekibi Napoli'den bedelsiz bir şekilde kiralanan 25 yaşındaki yıldız golcü Victor Osimhen de yer aldı.
Milli arada ülkesi Nijerya için mücadele eden 100 milyon euro piyasa değerindeki Osimhen, ilk kez sarı-kırmızılı takımla idmana çıktı.
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