Victor Osimhen, Galatasaray'da ilk idmanına çıktı Galatasaray, Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Victor Osimhen, ilk kez antrenmana çıktı.

Haber Merkezi

Süper Lig'in 5. haftasında Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile İlhan Palut'un çalıştırdığı Rizespor karşı karşıya gelecek.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak bu müsabaka 14 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00'de oynanacak.

Bu kritik mücadele öncesinde hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı.

OSIMHEN, İDMANA ÇIKTI

Bugün gerçekleşen antrenmanda İtalya Serie A ekibi Napoli'den bedelsiz bir şekilde kiralanan 25 yaşındaki yıldız golcü Victor Osimhen de yer aldı.

Milli arada ülkesi Nijerya için mücadele eden 100 milyon euro piyasa değerindeki Osimhen, ilk kez sarı-kırmızılı takımla idmana çıktı.