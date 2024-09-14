Victor Osimhen: Icardi ve Batshuayi'den öğreneceklerim var Galatasaray'ın yeni transferlerinden Victor Osimhen, Rizespor'u 5-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi

Süper Lig'de 5. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Rizespor'u sahasında ağırladı.

Galatasaray, rakibi Rizespor'u 5-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

İlk yarının golleri 3. dakikada Davinson Sanchez, 25. dakikada Abdülkerim Bardakçı'dan geldi.

İkinci yarıda ise sahneye 49. dakikada Gabriel Sara, 61'de Dries Mertens, 80. dakikada Barış Alper Yılmaz çıkarak sarı-kırmızılılara 3 puanı getirdiler.

"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, Rizespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Nijeryalı yıldız sözlerine "Burada bulunduğum için çok mutluyum. İlk defa bu şehre geldim. Taraftarımızla buluştuk. İlk maçımda böyle farklı kazandığımız için mutluyum. Bu şekilde devam etmek ve her maçı kazanmak istiyoruz." diyerek başladı.

"GALATASARAY'IN BÜYÜK BİR TAKIM OLDUĞUNU BİLİYORDUM"

Galatasaray'a gelmesi hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Victor Osimhen şu ifadeleri kullandı:

"İlgiyi ilk duyduğumda benim için çok önemli oldu. Bu ilgiyi duyduğumda soru işareti yoktu kafamda. Her maçın ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Gelmeden önce de Galatasaray'ın ne kadar büyük bir takım olduğunu biliyordum. Elimden geleni yapacağım.

"ICARDİ VE BATSHUAYİ'DEN ÖĞRENECEĞİM ŞEYLER VAR"

Hücum hattında kimin oynayacağıyla ilgili soru üzerine Osimhen şu yanıtı verdi:

"Forma için bir mücadele yok. Icardi bu oyunun efsanesi. Batshuayi de ölümcül bir oyuncu. İkisinden de öğreneceğim şeyler var. Onlarla birlikte işbirliği yapacağız. Buraya gelirken de bu bana heyecan verdi. Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde mücadele edeceğiz. Birbirimizi tamamlayacağımıza inanıyorum."

Sarı-kırmızılı takımın ikinci golü hakkında açıklama yapan Osimhen "Golü ben attım sandım ama Abdülkerim'in attığını söylediler. Benim ki asist sayılmış oldu." dedi.