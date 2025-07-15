Victor Osimhen transferinde son durum: Napoli'nin son isteği bardağı taşırdı

Galatasaray ve Napoli arasında Victor Osimhen bilmecesi sürüyor.

Victor Osimhen için ödeme şartları, banka teminatı gibi isteklere ılımlı yaklaşan Galatasaray'a Napoli'den yeni bir talep daha geldi.

İtalyan ekibi sonra olarak 40 milyon euro garanti ödemenin yanı sıra geri kalan 35 milyon euronun 2026'ya kadar ödenmesini istedi.

SONRAKİ SATIŞTAN PAY İSTEDİLER

Napoli'nin bunun haricinde sonraki satıştan pay isteyince Galatasaray bu talebi reddetti.

Bir önceki görüşmede tüm şartları kabul eden sarı kırmızılılar daha fazlasını istemesi sonrası olumsuz yanıt verince Napoli cephesi Galatasaray'a süre verdi.

19 Temmuz Cumartesi gününe kadar son taleplerin kabul edilmesi istendi.

'OSIMHEN'İ BİLEREK YILDIRMAYA ÇALIŞIYOR' İDDİASI

Nijerya basınında yer alan haberlere göre ise, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Osimhen'i bilerek ve isteyerek yıldırmaya çalışıyor.

Laurentiis'in geçen sezon aynı şeyi PSG'ye yaptığı, anlaşma tamamlanmasına rağmen her şeyin tersine çevirdiği ve hayal kırıklığı yarattığı hatırlatıldı.

Laurentiis'in Osimhen'i daha yüksek fiyata Suudi Arabistan'a satmaya çalıştığı iddia edilmişti.

ANTRENMANLARA KATILMADI

Napoli kulübü yaptğı açıklamada Victor Osimhen'in antrenmanlara katılmadığını duyurdu.

Napoli'nin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Victor Osimhen, sağlık durumuyla alakalı raporları kulübe iletti ve antrenmana katılmadı."