Victor Osimhen transferinde yeni gelişme: Napoli'den açıklama geldi

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Galatasaray'da gündemde olan konulardan biri de dünyaca ünlü Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in bonservisinin alınması.

Bilindiği üzere sarı-kırmızılı ekip, Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen ile yola devam etmek istiyor.

Hal böyleylen Victor Osimhen'in transferine dair yeni bir gelişme yaşandı.

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, sezon sonu takıma dönecek dünyaca ünlü oyuncuyla ilgili konuştu.

NAPOLİ CEPHESİNDEN OSİMHEN'LE İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

Suudi Arabistan kulübü Al-Ahli'nin, ara transfer döneminde Victor Osimhen için Napoli'nin kapısını çaldığı iddia edilmişti.

Al Ahli'nin, yıldız golcü için fesih bedelinin üzerine çıkıp, 80 milyon euro teklif ettiği öne sürülmüştü.

Napoli'nin 80 milyon euroluk teklifi kabul etmesine karşın yıldız oyuncunun, 2024-2025 sezonunu Galatasaray'da tamamlamak istemesi nedeniyle transferin gerçekleşmediği ifade edilmişti.

"GEÇ BİR TRANSFERDEN KAÇINACAĞIZ"

Sky Sports'a açıklama yapan Giovanni Manna, Osimhen'i satışı konusunda çözüm aradıklarını belirterek, "Sözleşmesinde serbest kalma maddesi olduğu doğru. Geçen yaz olduğu gibi geç bir transferden kaçınmak için mümkün olan en kısa sürede bir çözüm bulmak için çalışıyoruz." dedi.

Galatasaray'ın 4 Eylül tarihli açıklamasında, Osimhen'in bonservisini elinde bulunduran Napoli'den bedelsiz olarak kiralandığı duyurulmuştu.

27 MAÇTA 20 GOL ATTI

Yıldız futbolcuya 2024-2025 sezonu için 6 milyon euro ödeneceği belirtilmişti.

Öte yandan Galatasaray'da bu sezon 27 maçta süre bulan Osimhen, 20 gol attı ve 5 asist yaptı.