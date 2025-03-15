Victor Osimhen'den kariyerinin 6'ncı üçlemesi

DHA

Sezon başında Napoli'den kiralanan 26 yaşındaki golcü Victor Osimhen, Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanan Antalyaspor maçıyla Galatasaray'da 30'uncu resmi maçına çıktı.

Karşılaşmanın 30, 45+3 ve 52'nci dakikalarında golle buluşan Osimhen, Süper Lig'deki 22'nci maçında 20 gole ulaştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde de 7 maçta 6 golü bulunan Nijeryalı oyuncu, bu sezon gol sayısını 26'ya çıkardı.

KARİYERİNİN 6'INCI ÜÇLEMESİ

Sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir maçta 3 gol atan Osimhen, kariyerinin de 6'ncı üçlemesine ulaştı.

Daha önce Nijerya Milli Takımı'nda ve Napoli formalarıyla 5 kez bu başarıyı elde eden yıldız oyuncu, Galatasaray’da da 6'ncı hat-trickine imza attı.

"HEDEFİMİZ 5'İNCİ YILDIZI TAKMAK"

Victor Osimhen, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada da, şu ifadeleri kullandı: