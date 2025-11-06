Victor Osimhen'in performansı dünya basınının gündeminde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında konuk olduğu Hollanda temsilcisi Ajax'ı 3-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen "hat-trick" yaparak maça damga vurdu.

DÜNYADA KONUŞULAN PERFORMANS...

Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında 6 golle zirveye oturan Osimhen'in performansı dünya basınında geniş yer buldu.

MARCA: OSIMHEN İÇİN ALTIN BİR GECE

İşte dış basındaki Victor Osimhen yorumları...

"Amsterdam'da karanlık bir gece ve Victor Osimhen için altın bir gece. Galatasaray, Nijeryalı forvetin Hollanda stadını susturan üç golüyle Johan Cruyff Arena'da Ajax'ı 3-0 mağlup etti. Türk ekibi rakiplerinin hatalarından yararlanarak ve eleme mücadelesinde güçlü bir mesaj vererek açık ara üstünlük sağladı. Ajax ise bitmek bilmeyen bir krize doğru sürüklenmeye devam ediyor."

L'EQUIPE: CRUYFF ARENA'YI SUSTURAN 3 GOL ATTI

"Yüzü siyah koruyucu bir maskenin arkasına gizlenmiş Victor Osimhen, Johan Cruyff Arena'dakileri susturan bir üç gol attı, gol krallığı sıralamasında zirveye yerleşti (6 gol)"

TUTTOSPORT: MUHTEŞEM BİR HAT-TRICKLE SKORU BELİRLEDİ

"Son 16 turuna kalmaya çok yaklaşan Galatasaray, Amsterdam'da Ajax'a zor bir ders verdi: önce bir kafa vuruşuyla, ardından iki penaltıyla. Victor Osimhen muhteşem bir hat-trick ile sonucu belirledi."

KICKER: TEK BAŞINA GALİBİYETİ GETİRDİ

"Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a acı bir yenilgi yaşattı. Osimhen, üç gol atarak İstanbul ekibine tek başına 3-0'lık galibiyeti getirdi."

LE FIGARO: RAKİPLERİNDEN BİR MAÇ EKSİKLE BAŞARDI!

"Galatasaray formasıyla üç gol atan Nijeryalı Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi gol krallığı listesinde zirveye yerleşti. 6 Şampiyonlar Ligi golüyle, her biri 5 gol atan Kylian Mbappe, Erling Haaland ve Harry Kane'i geride bıraktı. Üstelik bunu rakiplerinden bir maç eksikle başardı! Osimhen artık Şampiyonlar Ligi maçlarında ortalama iki gol atıyor."

DAZN: MUHTEŞEM BİR KAFA VURUŞU

"UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da hayal kırıklığı yaratan Ajax'ı 3-0 yenerek rahat bir galibiyet aldı. Victor Osimhen, Galatasaray adına üç golü de attı; biri muhteşem bir kafa vuruşu ve ikisi penaltıdan."

BBC: EN GOLCÜ OYUNCU KONUMUNDA

"Galatasaray, Victor Osimhen'in üç golüyle Ajax'a bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki üst üste dördüncü yenilgisini tattırdı. Osimhen, yaptığı hat-trick ile Avrupa kupalarında 25 gole ulaştı ve eski Inter ve Newcastle forveti Obafemi Martins'i geride bırakarak Nijerya'nın Avrupa'daki en golcü oyuncusu oldu. 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının en golcü oyuncusu konumunda. Harry Kane, Erling Haaland ve Kylian Mbappe'nin bir gol önünde yer alıyor."

ESPN: GOL KRALLIĞINDA ZİRVEYE YERLEŞTİ