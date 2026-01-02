Victor Osimhen'in doğum günü kolyesi gündem oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen, bu kez taktığı kolyeyle gündemde.

Doğum günü için tercih ettiği aksesuarla gündem olan Osimhen'in kolyesinin, yaklaşık 1,5 kilo geldiği ve 986 karat elmasla süslendiği öğrenildi.

986 KARAT ELMASLA SÜSLENDİ

Kolye, futbol dünyasında bugüne kadar görülen en büyük ve en gösterişli mücevherlerden biri olarak görülüyor.

Kolyede, Nijerya bayrağının renkleri, “VO9” baş harfleri ve “GOAT” (Tüm Zamanların En İyisi) ifadesini simgeleyen bir figür yer alıyor.

BAŞ HARFLERİ VE 'GOAT' FİGÜRÜ YER ALDI

Osimhen’in kolyesi, sosyal medyada kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Dev elmas kolyenin hediye mi edildiği yoksa Osimhen tarafından mı yaptırıldığı ise henüz açıklık kazanmadı.