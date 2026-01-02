Abone ol: Google News

Victor Osimhen'in doğum günü kolyesi gündem oldu

Victor Osimhen, doğum günü için seçtiği dev elmas kolyeyle gündeme geldi. Yaklaşık 1,5 kilo ağırlığındaki ve 986 karat elmasla süslenen kolye, sosyal medyada yankı uyandırdı.

Yayınlama Tarihi: 02.01.2026 11:19
  • Victor Osimhen, doğum gününde taktığı dev elmas kolyeyle dikkat çekti.
  • Yaklaşık 1,5 kilo ağırlığında ve 986 karat elmasla süslenen kolye, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
  • Kolyede, Nijerya bayrağı, “VO9” baş harfleri ve “GOAT” ifadesi yer alıyor.

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen, bu kez taktığı kolyeyle gündemde.

Doğum günü için tercih ettiği aksesuarla gündem olan Osimhen'in kolyesinin, yaklaşık 1,5 kilo geldiği ve 986 karat elmasla süslendiği öğrenildi.

986 KARAT ELMASLA SÜSLENDİ

Kolye, futbol dünyasında bugüne kadar görülen en büyük ve en gösterişli mücevherlerden biri olarak görülüyor.

Kolyede, Nijerya bayrağının renkleri, “VO9” baş harfleri ve “GOAT” (Tüm Zamanların En İyisi) ifadesini simgeleyen bir figür yer alıyor.

BAŞ HARFLERİ VE 'GOAT' FİGÜRÜ YER ALDI

Osimhen’in kolyesi, sosyal medyada kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Dev elmas kolyenin hediye mi edildiği yoksa Osimhen tarafından mı yaptırıldığı ise henüz açıklık kazanmadı.

