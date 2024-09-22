Viktor Osimhen: Taraftarımızın desteği olmadan galibiyet mümkün olmazdı Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Viktor Osimhen'den maç sonu paylaşımı geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlara övgüler yağdıran Osimhen, "Dünya çapındaki Galatasaray taraftarlarının inanılmaz desteği olmadan dünkü galibiyet mümkün olmazdı. Bize güç verdiniz" dedi.

Haber Merkezi

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı.

Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray 3-1 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikada kendi kalesine Dominik Livakovic, 28. dakikada Dries Mertens, 59. dakikada Gabriel Sara kaydetti.

MERTENS'İN ATTIĞI GOLDE ASİSTİ YAPTI

Fenerbahçe'nin tek golünü 63. dakikada penaltıdan Edin Dzeko attı.

Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası yeni transfer Viktor Osimhen, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Osimhen oyununu 28. dakikada Mertens'e yaptığı asistle süsledi.

Nijeryalı golcü taraftarların beğenisini kazanırken sahada en çok çalışan isimlerden biri oldu.

TARAFTARA ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Ünlü forvet iyi futbolunun ardından sosyal medya hesabından ise bir paylaşımda bulundu.

Osimhen, Instagram'da yaptığı paylaşımda, "Dünya çapındaki Galatasaray taraftarlarının inanılmaz desteği olmadan dünkü galibiyet mümkün olmazdı. Bize güç verdiniz. Siz sadece tribündeki taraftar değil, bu takımın büyük bir parçasısınız. Takımınıza inandığınız için teşekkür ederim. Birlikte yürümeye devam ediyoruz!"" ifadelerini kullandı.