Vincent Aboubakar, formunun zirvesinde Süper Lig'de Ankaragücü maçıyla birlikte gol atmaya başlayan Vincent Aboubakar, çıktığı son 9 maçta 10 kez ağları havalandırarak yıldızlaştı.

Süper Lig'de son haftaların formda takımlarından olan Beşiktaş topladığı puanlarla şampiyonluk şansını sürdürüyor.

Siyah-beyazlı takımın bu üstün başarısında ise en büyük pay sahiplerinden biri de Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar oldu.

Devre arası transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan Beşiktaş'a transfer olan ve siyah-beyazlı ekiple 3. dönemine başlayan 31 yaşındaki futbolcu, attığı gollerle takımına adeta hayat verdi.

Antalya maçında üç puanı getirdi

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda oynadığı ve 3-1 galip geldiği Antalyaspor maçında iki gol kaydeden yıldız oyuncu, takımına galibiyeti getiren isimlerin başında yer aldı.

Son 9 maçta 10 gol attı

Siyah-beyazlılarla çok iyi bir dönem geçiren Aboubakar, çıktığı son 9 maçın Trabzonspor karşılaşması hariç hepsinde gol attı. Bu sürede Giresunspor ve Antalyaspor filelerini 2 kez sarsan Kamerunlu isim, toplamda 10 gol atarak yıldızlaştı.

Öte yandan 13 maçta forma giyen oyuncunun 10 gol ve 1 asisti bulunuyor.